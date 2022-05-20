Доллар опустился к 57. Что происходит?

Курс доллара к рублю в пятницу опустился к 57, евро – к 59. Это произошло впервые c 2018 г., отмечают аналитики БКС.

– Волна укрепления рубля продолжается с середины марта. При этом падение происходит без каких-либо отскоков. С мартовских максимумов курс упал на 53%, показав лучшую в этом году динамику среди всех мировых валют, – подчеркивают эксперты.



Они обращают внимание, что в рамках одной сессии падение доллара составило 7,8%. В обычной ситуации это больше, чем средняя волатильность рубля за 1 квартал. При этом объемы торгов в пятницу резко подскочили. На Мосбирже в евро и долларе оборот только за первые полтора часа составил 180 млрд руб., что сопоставимо со среднедневным объемом.

По мнению экспертов БКС, текущее укрепление рубля связано исключительно с показателями внешней торговли: достаточно устойчивой экспорт обеспечивает приток валюты, тогда как импорт остается на минимальных значениях. Согласно данным на 13 мая, объемы импорта сократились более, чем на 80% по сравнению с периодом на конец февраля. Дополнительной нагрузкой для импорта также остаются логистические проблемы и уход ряда иностранных компаний.



– С точки зрения бюджета текущий курс уже является некомфортным, – поясняют аналитики. – Бюджет на 2022 г. сверстан исходя из курса в 72,1. Учитывая тот факт, что основной доход бюджета сейчас обеспечивается за счет нефтегазовых доходов, которые в апреле удвоились на фоне роста цен на энергоресурсы (в годовом выражении), тогда как ненефтяные доходы продолжали все быстрее сокращаться (-18% г/г против -11% г/г в марте), более слабый рубль выглядел бы более комфортным.



По итогам апреля бюджет уже оказался дефицитным, в том числе и за счет роста расходов. В условиях растущих рисков для бюджетных позиций мы ожидаем, что власти будут и далее усиливать фокус на все еще устойчивых нефтегазовых доходах. Следовательно, будут предпринимать более активные шаги по ослаблению мер контроля за движением капитала, чтобы вернуть рубль к «равновесному уровню» и гарантировать рост доходов экспортеров и поступлений в бюджет, резюмируют эксперты.

– По нашему мнению, пока покупка наличного доллара и евро останется невозможной, не стоит ожидать значительного влияния от этих мер на движение курса. Основное в текущих условиях — это восстановление импорта. И, похоже, что власти пока готовы взять паузу, оставаясь в условиях достаточно крепкого рубля, чтобы запустить механизм увеличения импорта, – считают эксперты.

Они уверены, что приобретение долларов около текущих значений выглядит привлекательным. К концу года по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок курс USD/RUB может спокойно вернуться в сторону 75.