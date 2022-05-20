Новости

Сотрудники ИркАЗа встретились с выпускниками школы №6 в Шелехове.

18 мая последний звонок прозвенел для выпускников 9 классов школы №6. Представители Иркутского алюминиевого завода, депутаты Думы города Шелехова и Шелеховского района Алексей Тенигин, Дмитрий Дрягин и Екатерина Видасьева сказали напутственные слова школьниками и поблагодарили педагогов и родителей.

<p>Фото Екатерины Машуковой</p>

Фото Екатерины Машуковой

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– Сегодня одновременно торжественное и немного грустное событие, ведь выпускники покидают родную школу, где провели чудесные, незабываемые годы. Прощаться всегда печально, но грустить не стоит, потому что впереди вас ждёт широкая дорога с множеством новых открытий, интересных встреч и событий. Уверены, что кто-то из сегодняшних выпускников, после окончания ВУЗа, придут работать на Иркутский алюминиевый завод.

40 лет назад Алексей Тенигин окончил школу №6 города Шелехова. С того момента, ежегодно он посещает торжественные мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые тянут с решениями о выдаче льготного проектного финансирования
«Норникель» развернулся на восток
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании