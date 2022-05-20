Сотрудники ИркАЗа встретились с выпускниками школы №6 в Шелехове.

18 мая последний звонок прозвенел для выпускников 9 классов школы №6. Представители Иркутского алюминиевого завода, депутаты Думы города Шелехова и Шелеховского района Алексей Тенигин, Дмитрий Дрягин и Екатерина Видасьева сказали напутственные слова школьниками и поблагодарили педагогов и родителей.

Фото Екатерины Машуковой

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– Сегодня одновременно торжественное и немного грустное событие, ведь выпускники покидают родную школу, где провели чудесные, незабываемые годы. Прощаться всегда печально, но грустить не стоит, потому что впереди вас ждёт широкая дорога с множеством новых открытий, интересных встреч и событий. Уверены, что кто-то из сегодняшних выпускников, после окончания ВУЗа, придут работать на Иркутский алюминиевый завод.

40 лет назад Алексей Тенигин окончил школу №6 города Шелехова. С того момента, ежегодно он посещает торжественные мероприятия.