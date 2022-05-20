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Запах гари четверо суток окутывал Шелехов из-за пожара на заводе по переработке покрышек

Жители Шелехова Иркутской области пожаловались на запах гари, который окутал город, – он появился из-за пожара, который накануне произошел на заводе по переработке автомобильных покрышек, рассказал глава территории Сергей Липин.

«Поступает много обращений по запаху гари в городе. Напомню, что 17 мая на предприятии, которое занималось утилизацией и переработкой покрышек от автомобилей, произошел пожар. Сгорело много резины. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы остановить тление покрышек. Очаг постоянно проливается водой, однако это не дает должного результата — из-за высокой температуры нет возможности спецтехникой "переворошить" тлеющую резину», – рассказал мэр.

Огонь удалось потушить только спустя четверо суток, вечером 20 мая. Городские власти заявили, что держат ситуацию с возгоранием завода на контроле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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