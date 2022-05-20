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Туристические ретропоезда запустят из Иркутска и Улан-Удэ до Байкала

Два туристических ретропоезда с паровозом запустят из Иркутска и Улан-Удэ, они будут ехать по Кругобайкальской железной дороге, сообщает министерство туризма Республики Бурятия.

Они будут курсировать с 1 июля по 9 сентября и следовать по следующим маршрутам: Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск и Улан-Удэ – Слюдянка – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ.

«Туристы увидят уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи Кругобайкальской железной дороги и насладятся природой Байкала», – рассказали в ведомстве.

Концепция путешествия – «поезд – отель». Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новых купейных вагонов  с душем, сервисными зонами и другими удобствами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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