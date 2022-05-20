ЦБ снял запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом»

Банк России решил временно уменьшить размер «кредитного плеча» (заемных средств), который брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами. Эта мера принимается для защиты клиентов и будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2022 года.

– Одновременно с 1 июня 2022 года отменяются запреты на совершение коротких продаж ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» — в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов, – говорится в сообщении регулятора.

Напомним, запреты на короткие продажи ценных бумаг и покупку валюты «с плечом» вводились в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке и для защиты прав и законных интересов инвесторов с 24 и 27 февраля 2022 года соответственно.