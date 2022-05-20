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Доллар отскочил к 60. Укрепление рубля подходит к концу?

В пятницу доллар впервые с марта 2018 приближался к 57 руб., евро установил новый семилетний минимум вблизи 59 руб. Затем рубль растерял около половины достижений сессии в рамках коррекции. Эксперты говорят о закрытии маржинальных позиций и завершении волны укрепления рубля.

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– Хроническое превышение предложения инвалюты над спросом, обусловленное регуляторными мерами властей и падением импорта, приводит к дестабилизации валютного рынка, – подчеркивают эксперты БКС.

По их словам, ситуация усугубляется принудительной ликвидацией маржинальных позиций покупателей инвалюты, поскольку падение ее курса достигло критического размера для многих, кто вкладывался в инвалюту на заемные средства.

– Вероятно, сегодня мы увидели реализацию критической массы таких позиций, на что косвенно указывает резкий рост объема торгов на валютном рынке. Все это увеличивает вероятность завершения волны укрепления рубля, стартовавшей в марте. По меньшей мере должна наступить стабилизация валютных курсов около достигнутых уровней и снижение волатильности котировок, – резюмируют эксперты БКС.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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