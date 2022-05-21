Иркутянин с превышением количества алкоголя в крови в 10 раз въехал на иномарке в магазин

58-летний водитель автомобиля Honda Civic не справился с управлением и врезался в магазин в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что хотел перепаковать машину, но перепутал педали. Кроме того, иркутянин сел за руль автотранспорта не имея водительского удостоверения. После проведения процедуры освидетельствования на состояния опьянения установлено, что количество алкоголя в выдыхаемым им воздухе в 10 раз превышает допустимое значение», – рассказали правоохранители.

Инспекторами ГИБДД в отношении нарушителя составили два административных протокола, машину поместили на специальную площадку для задержанного транспорта.