Новости

Шестиклассник после уроков поехал купаться в городском озере в Черемхово и утонул

Тело 12-летнего мальчика обнаружили 20 мая – ребенок днем 19 мая отправился на велосипеде днем после уроков купаться в городском озере в районе Александровской площади в Черемхово Иркутской области и утонул, сообщают пресс-служба региональных полиции и прокуратуры.

Известно, что мальчик плавал без присмотра взрослых. Причины произошедшего устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, прошлым летом на водоемах Иркутской области погибли 11 несовершеннолетних. Большинство трагедий стали возможными потому, что рядом с детьми не оказалось их родителей или законных представителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Иркутские застройщики жалуются на банкиров, которые тянут с решениями о выдаче льготного проектного финансирования
«Норникель» развернулся на восток
Российские лесопромышленники ищут пути экспорта через Белоруссию и Турцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании