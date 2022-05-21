480 тыс. кв. метров жилья ввели в Приангарье в 2022-м году – это на 15% больше, чем в 2021-м

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что показатель введения в эксплуатацию жилья в регионе за первый квартал 2022 года вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«В Иркутской области за первые четыре месяца года в эксплуатацию ввели почти 480 тыс. кв. метров жилья, что больше показателя прошлого года на 15%. В регионе существует потенциал для возведения многоквартирных домов общей площадью более 1 млн кв. метров», – рассказал глава региона», – сказал он.

Кроме того, в Приангарье сейчас ведется активная работа по расселению аварийного жилья. Программа выполнена почти на 200%: из 374 тыс. кв. метров переселено более 19 тыс. человек. В ближайшее время начнется реализация новой программы расселения.