Площадь лесных пожаров в Иркутской области за минувшие сутки сократилась на 5,1 тысячи га

Правительство Иркутской области сообщило о сокращении за минувшие сутки площади лесных пожаров в Приангарье на 5,1 тысячи га.

«Ликвидировано 20 мая 11 пожаров, из них вновь зарегистрированных – шесть на площади 105 га. Также потушено пять ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 7689 га в Жигаловском, Зиминском (на площади 7321 га), Катангском, Нижнеилимском и Тайшетском районах», – говорится в сообщении.

В стадии ликвидации сейчас находятся девять лесных пожаров общей площадью 9194 га. К борьбе с ними накануне подключился самолет Бе-200 МЧС России. Кроме того, прибыли 50 человек парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва Авиалесоохраны из Ханты-Мансийского автономного округа. Сегодня столько же людей прибудут из Хабаровского края.

Всего по данным на 21 мая зарегистрировано 19 вновь обнаруженных возгораний, столько же перешло с предыдущих суток. Общая площадь всех лесных пожаров составляет 14 776 га.