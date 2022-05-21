Материалы крыла МС-21 прошли огневые испытания, подтвердив соответствие международным требованиям

Композитные материалы, из которых созданы элементы крыла новых отечественных самолетов МС-21-300, МС-21-310, строящихся на Иркутском авиазаводу, и Superjet 100 Aurus, прошли огневые испытания, подтвердив соответствие международным требованиям, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Центр компетенций НТИ "Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами" на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) завершил огневые испытания композиционных материалов для элементов крыла и агрегатов механизации российских самолетов МС-21-300, МС-21-310 и Superjet 100 Aurus. Результаты испытаний показали соответствие конструкций и материалов международным авиационными правилам в части пожаробезопасности», – рассказали агентству в пресс-службе.

Углеволоконные и стекловолоконные материалы, из которых созданы конструкции самолетов, были произведены отечественными компаниями Umatex и «Инумит». Ученые испытывали их в сертифицированной лаборатории, анализировали состояние образцов при воздействии на них открытого огня. Образцы выдержали воздействие стандартным пламенем в течение пяти минут без прогаров с внешней стороны, что соответствует международным нормам.