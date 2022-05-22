Расположенные в ТРК «Модный квартал» магазины Cropp, House, Sinsay, Mohito и Reserved возобновили работу в Иркутске, сообщается в соцсетях организации.

По информации центра, они вернулись к работе 21 мая.

Напомним, накануне стало известно, что польский ретейлер LPP, которому принадлежали перечисленные выше бренды, сообщил о продаже бизнеса в России китайскому консорциуму, название которого пока не раскрывается. Новый хозяин не получил права на использование товарных знаков и брендов, но имеет право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании.