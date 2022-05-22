Кобзев предложил расторгать договоры с арендаторами, которые не тушат лесные пожары

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале, предложил расторгать в одностороннем порядке договоры с арендаторами, которые не тушат лесные пожары на своих участках – эту идею глава региона озвучил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«В рамках встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко предложил расторгать в одностороннем порядке арендные отношения с арендаторами, теми, кто в режиме ЧС не мобилизуется и не ликвидирует пожары на своей арендованной территории», – заявил Кобзев.

Он отметил, что предложение было поддержано, и его планируется обсудить на федеральном уровне.