Названы самые популярные у россиян направления для летнего отдыха

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные у граждан России направления для летнего отдыха – среди есть как местные, так и заграничные, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, среди зарубежных направлений популярны страны ближнего зарубежья: Киргизия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан. Также в топ-10 по спросу входят Турция, Израиль и Грузия.

Среди российских направлений, по данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются Москва – на нее приходится 18,2% бронирований, Сочи – 10,8%, Санкт-Петербург – 10,2%, Минеральные Воды – 3,4% и Калининград – 3%. Также популярны Махачкала, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Казань и Самара.

В топ-20 по бронированиям на лето также входят Иркутск, Сургут, Мурманск, Омск, Челябинск, Волгоград и Владивосток. «Если южные аэропорты, которые приостановили работу, откроются, можно ожидать, что топ-20 скорректируется, и летом в него войдут Краснодар, Геленджик, Анапа и Ростов-на-Дону», – пояснили специалисты.

Доля российских направлений среди бронирований на данный момент составляет 87%, зарубежных – 13%. Год назад доля зарубежных направлений была около 4%. Средний чек за авиабилет по России равен 8,8 тысячи рублей в одну сторону, а за билет в страны ближнего зарубежья платят в среднем 15 тысяч рублей.