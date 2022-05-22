Иркутская область заняла второе в России место по площади лесных пожаров

Приангарье вошло в тройку лидеров по площади лесных пожаров в России, следует изданных, опубликованных пресс-службой «Авиалесохраны».

По информации на 22 мая, на первом месте в РФ по площади возгораний Красноярский край – здесь горят 15 тысяч га леса. На втором месте Иркутская область, где огнем охвачены 11,8 тысячи га. Тройку лидеров замыкаем Забайкальский край, где полыхают 8,2 тысячи га тайги.

На 4-м и 5-м местах республики Тыва и Хакасия, где горят 4,7 тысячи и 1,3 тысячи га леса соответственно.

В настоящее время режим ЧС в связи с возгораниями введен в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Иркутской области, Республик Тыва, Хакасия, Красноярского края, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском муниципальных образованиях Курганской области, в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края.