Новый видеогид для неслышащих выходит при поддержке ВТБ

20 мая в рамках инклюзивного проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих» вышел новый ролик на русском жестовом языке. На этот раз выпуск посвящен выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина «Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия». Генеральным спонсором выставки и серии видеогидов для глухих и слабослышащих людей выступил банк ВТБ.

Впервые в Пушкинском музее проходит полномасштабная выставка, посвященная мумиям Древнего Египта. На экспозиции представлено более 400 экспонатов, большая часть которых ранее не выставлялась и была доступна только узкому кругу специалистов. Выставка демонстрирует результаты обширной научной работы в рамках исследовательского проекта музея и НИЦ «Курчатовский институт». А благодаря коллаборации ВТБ, образовательного центра «Языки без границ» и специалистов музея русскоговорящие глухие и слабослышащие люди смогут виртуально посетить экспозицию из любой точки мира и в любое время, ведь фильм о выставке будет доступен в интернете и после окончания ее работы.

Ведущими стали экскурсоводы Пушкинского музея — Виктория Берлизова, одна из создателей организации «CODA Россия» и участница сообщества глухих экскурсоводов «Жест в музее», президент ассоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков и Светлана Бобкова, педагог и глава объединения глухих экскурсоводов «Жест в музее».

«Банк ВТБ на протяжении многих лет системно поддерживает ведущие музеи России в рамках программы „Культурная страна“. Для нас важна работа не только над сохранением и развитием культурного наследия, но и повышением его доступности для людей с особыми потребностями. Проект „Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих“ был запущен в 2021 году, и за это время команда профессионалов из центра „Языки без границ“, многие из которых имеют различные ограничения по слуху, подготовила при нашем участии четыре ролика: из Третьяковки, Еврейского музея, Павловска и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Уверена, что новый выпуск из Пушкинского музея будет полезен и интересен», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Очень рад, что наши подкасты выходят на самые разные темы: изобразительное искусство, литература, история глухих, теперь еще и про артефакты Древнего Египта. Надеюсь, на этом мы не остановимся.

Самое важное для меня при создании этих подкастов — жестовый язык. Мы приглашаем специалистов, которые уделяют много внимания адаптации русского языка на русский жестовый язык, и я горжусь качеством фильмов. Наши зрители в комментариях к подкастам тоже всегда отмечают этот аспект работы. Для нас это очень важно!» — рассказал Николай Ефутин, куратор проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих».