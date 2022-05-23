Банк «Фридом Финанс» стал одним из спонсоров всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК. Фест – 2022»

Всероссийский фестиваль студенческого спорта проходит в Казани с 19 по 23 мая, он объединяет более 2 тысяч учащихся вузов и ссузов. В его рамках проходит спортивная, образовательная, деловая и культурно-развлекательные программы.

«Фридом Финанс» выступил спонсором фестиваля. В Банке осознают важность развития молодежного спорта и на протяжении многих лет поддерживают различные мероприятия.

В качестве гостей фестиваля на «АССК» 2022 будут двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, председатель АССК России Елена Исинбаева, российский шахматист, гроссмейстер, сопредседатель АССК Сергей Карякин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева.