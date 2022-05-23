Газпромбанк предлагает льготную ипотеку для ИТ-специалистов по ставке от 4,5% годовых

Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку для сотрудников ИТ-компаний. Минимальная ставка по кредиту составляет 4,5% годовых при наличии полиса личного страхования в рамках кредитного договора. При отказе от личного страхования ставка выше на 0,5 п.п.

Взять ипотеку по льготной программе могут специалисты ИТ-компаний из аккредитованного списка Минцифры. Возраст сотрудника ИТ-компании должен быть от 22 до 44 лет включительно на момент заключения кредитного договора, ежемесячный доход до уплаты НДФЛ – от 150 тыс. рублей для клиентов из регионов с численностью 1 млн человек и более и от 100 тыс. рублей – из других регионах.

Оформить кредит по льготной программе можно на квартиру и таунхаус как строящиеся - по договорам участия в долевом строительстве или уступки прав требования, так и построенные – при приобретении у первого собственника юридического лица* либо индивидуального предпринимателя. Ипотеку можно оформить на срок от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей в регионах с численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей – в остальных регионах. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта недвижимости, возможно использование средств материнского капитала.

Подача заявки на льготную ипотеку доступна на сайте или в офисах Газпромбанка. Узнать подробнее об условиях ИТ-ипотеки можно на сайте.

* За исключением управляющей компании инвестиционного фонда.