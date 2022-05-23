Летний праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске с 1 по 5 июня

В программе – встречи с экспертами детского чтения, писателями и издателями из Москвы и Санкт-Петербурга, профессиональные семинары для библиотекарей и педагогов, открытие выставки книжной иллюстрации «МОРС», семейный праздник в ТВЦ «Галерея Revолюция», а также бук-маркет «Тележка» во дворе книжного магазина «Кукуля». Праздник чтения пройдет при поддержке Иркутской нефтяной компании и Администрации Иркутска, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Программа летнего «Дня Ч» откроется 1 июня семейным праздником «Сказочный вечер» в Доме на Иерусалимской горе (ул. Грязнова, 31А). Иркутян ждут сказки на русском, английском, немецком, французском языках и интерактивная программа от Гумбольдт-Центра и Альянс-Франсез Иркутск. Также в День защиты детей пройдет акция «Час Чтения»: в одно и то же время на разных площадках в Иркутске, Усть-Куте, Тамбове, Курске, Самаре, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах дети будут читать книгу «Ночной рыцарь» издательства «Настя и Никита», играть и мастерить. Читательский флешмоб призван привлечь внимание к защите детства как формирующего этапа жизни человека, к совместному чтению, досугу взрослого и ребенка.

2 июня в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40) откроется выставка книжной иллюстрации «МОРС». В экспозиции представлены работы 50 художников из России и Монголии.

«“МОРС” шагает по стране и добрался до Иркутской области! Мне очень радостно, что жители Иркутска смогут увидеть часть экспозиции Международного «МОРСа» 2021 года – волшебные, смешные, умные, изящные, красивые – разные иллюстрации от художников-иллюстраторов нашей прекрасной страны, – отметила организатор «МОРСа» Анна Чефранова. – И в равной степени радостно, что будут представлены работы фестиваля «МОРС-УУ!» – чудесные работы иллюстраторов из Бурятии, Иркутской области и Монголии. «МОРС» в Иркутске – пусть он вдохновит зрителей на что-то доброе!».

В день открытия выставки в «Галерее Revолюция» пройдет творческая встреча с участницами экспозиции из Иркутска: Надеждой Прокопенко, Ксенией Власовой, Анастасией Ижганайтене, Ольгой Козодой. Также иркутян ждет лекция представителя издательства «КомпасГид» Марии Якушко «Иллюстрации и обложки. Как издательство выбирает иллюстратора под проект».

Отдельную программу организаторы «Дня Ч» проведут для профессионалов детского чтения. 2 июня на базе Центральной детской библиотеки состоится семинар для сотрудников детских библиотек города с участием федеральных экспертов: заведующей Библиотечным центром «Охта» ЦГПБ им. В.В. Маяковского Ирины Сусловой (Санкт-Петербург), заведующей сектором проектной деятельности БЦ «Охта» ЦГПБ им. В.В. Маяковского, педагога современной литературы в школе «Точка притяжения» Александры Заспа (Санкт-Петербург), представителя издательства «КомпасГид» Марии Якушко (Москва) и писателя Евгения Рудашевского (Москва). 3 июня на базе ОК «Точка будущего» состоится семинар «Современная детская литература в школе». Принять участие в лекциях и дискуссиях, посвященных новым подходам в преподавании литературы, педагоги-словесники и школьные библиотекари Иркутской области смогут онлайн.

Семейный праздник чтения, по традиции, пройдет в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40). В субботу 4 июня там будет работать лекторий для взрослых, мастерская для подростков и творческая зона для детей. Главная тема «Дня Ч» в 2022 году – книгоиздание. Представитель издательства «КомпасГид» Мария Якушко расскажет, какой путь проходит книга от рукописи до полки, а писатель и путешественник Евгений Рудашевский представит новый роман «Истукан». Также в программе мастер-классы по писательскому мастерству, книжной иллюстрации и созданию книг и авторских журналов своими руками для детей и подростков.

Программа летнего «Дня Ч» завершится 5 июня во дворе книжного магазина «Кукуля» (ул. Марата, 11). Там будут работать бук-маркет «Тележка» и стенд издательства «КомпасГид», пройдут лекции для родителей и мастер-классы для детей. Кроме того, гости праздника чтения смогут бесплатно посетить выставку «Корешки: зины», которая откроется накануне в Центре современного искусства «Огонь».

Генеральным партнером праздника чтения уже четвертый год является Иркутская нефтяная компания.

«Лето в Иркутске начинается с большого книжного праздника, который пройдет на нескольких локациях, – отметил представитель «ИНК-Капитал» Сергей Евчик. – Уверен: и состав спикеров, и темы встреч в очередной раз привлекут сотни поклонников книг всех возрастов, и это означает, что «День Ч» стал неотъемлемой частью календаря культурных событий города».

Вход на все мероприятия «Дня Ч» бесплатный. Программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте праздника чтения.