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Сбербанк прогнозирует рост числа предпринимателей в России

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В Сбербанке считают, что текущая ситуация, связанная с санкциями не окажет существенного влияния на деятельность клиентов в сегменте малого бизнеса. По оценке банка, только 5% клиентов в этом сегменте занимаются внешнеэкономической деятельностью, а из этих 5% – более 90% имеют рублевые валютные контракты со странами СНГ. Несмотря на ограничения, в банке, напротив, ожидают рост количества активных клиентов в малом бизнесе. Об этом в интервью Газета.ру заявил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

По его мнению, именно в непростое время те, кто давно задумывался об открытии собственного бизнеса, становятся самозанятыми, открывают ИП или юридическое лицо, чтобы получать дополнительный доход, либо полностью переходят на предпринимательскую деятельность.

– Это подтверждают цифры: в первом квартале 2022 количество самозанятых в Москве превысило 970 тысяч человек, это в два раза больше по сравнению с показателями первого квартала прошлого года. Стоит отметить, чаще всего начинающие предприниматели развивают бизнес в той же отрасли, в которой работали. И мы, как банк, готовы обеспечить поддержку на любом этапе, начиная с создания идеи и регистрации юрлица, – подчеркнул Алексей Шашкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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