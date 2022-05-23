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За апрель клиенты Сбербанка разместили во вкладах 500 миллиардов рублей

Более 500 миллиардов рублей разместили клиенты Сбербанка в виде вкладов в апреле 2022 года. Об этом в интервью «Вести» сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. Он отметил, что в феврале-марте присутствовал повышенный спрос населения на снятие наличности, но постепенно наблюдался ее возврат.

— Мы получили приток наличности, а потом ее постепенный возврат, который перекрыл оттоки февраля и марта. Это плюс 20 миллиардов рублей. Даже в мае, несмотря на праздники, не ожидаем существенных изменений и считаем, что притоки продолжатся и дальше, – подчеркнул Кирилл Царёв.

Вице-президент Сбербанка также отметил, что второй тренд ситуации заключается в том, что в начале года клиенты совершали активные траты, особенно в феврале. В мае начали расти остатки и на карточных, и на рублевых счетах.

— В этот момент модель потребления несколько меняется, клиенты имеют большую склонность к сбережению или сокращению определенного количества расходов, по мере стабилизации снова увеличивается количество трат, – отметил эксперт Сбера.

Как отмечают в банке, за последнее время спрос на рублевые вклады увеличился, их доля составляет около 90% и в  ближайшее время это будет тренд для Сбера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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