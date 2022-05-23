Аналитики назвали три фактора риска, влияющих на доллар

Арест российских валютных резервов доверие к доллару в мире стало падать, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Второй канал уменьшения влияния доллара — это переход стран в торговле сырьевыми и другими товарами с долларов на национальные валюты», — считает Васильев.

Россия объявила о продаже газа «недружественным» странам за рубли и активно развивает торговлю с Китаем, Индией, Турцией в национальных валютах. Саудовская Аравия, по словам эксперта, ведёт переговоры с Китаем об оплате юанями вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.

«Третий канал снижения влияния доллара — это развитие цифровых валют Центральных банков», — убежден аналитик.

Китай, Россия и многие другие страны, по его словам, прорабатывают национальные цифровые валюты, которые позволят упростить переход на торговлю в национальных валютах и снизить зависимость от США.

«Даже МВФ признаёт, что беспрецедентные финансовые санкции, введенные в отношении России, угрожают постепенно ослабить доминирование доллара и могут привести к более фрагментированной международной валютной системе», — пояснил Васильев.

При этом он отметил, что снижение влияния доллара будет происходит постепенно и может занять от нескольких лет до десяти лет.