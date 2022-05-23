Госипотека удержала рынок жилья от стресса. Вице-президент Сбера – о ситуации на кредитном рынке

Заместитель председатель правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал в интервью «Вести» о ситуации с кредитами на рынке. По его словам, ситуация на данный момент является классической – при существенном росте ставок идет явное замедление кредитования.

– Мы стараемся предоставлять кредиты только тем, кто сможет обслуживать этот кредит и не был закредитован. Важный тренд наблюдался еще в феврале-марте, когда мы продолжали выдавать ипотечные кредиты по ранее принятым решения, в том числе по ранее принятым ставкам. Таким образом поддержали клиентов. Рекордные выдачи ипотеки были в феврале и в марте, но это по старым ставкам, – отметил Кирилл Царёв.

Вице-президент правления банка отметил и другой важный тренд – увеличилась доля госпрограмм. Если в феврале на долю госпрограмм приходилось 19-20%, то в марте – 30-34%, в апреле превысил 60%. По его словам, госпрограммы в ипотеке оказались хорошим подспорьем для населения и застройщиков, которые позволили строительной отрасли поддержать и клиентов, и общий рынок жилья удержать от возможных стрессов.

– За реструктуризацией обратились 22 тысяч клиентов. Мы реструктуризировали кредитов на сумму более 9 миллиардов рублей, – подчеркнул зампредседателя правления Сбера.

Говоря об объеме выданных ипотек, он отметил, что при пиковой ставке объем выдачи ипотек сильно сократился. Однако при снижении ставок сразу увеличился спрос.

– На сегодня у нас уже ставка составляет 13,9%. Также есть целый набор скидок или снижения ставок для клиентов. Например, клиент, который получает зарплату в Сбербанке, раньше скидка была 0,5%, теперь увеличилась до 1%. Если электронная регистрация – то скидка составляет 0,3%. Есть программы «Молодая семья», «Дальневосточная ипотека». Мы видим, что они пользуются популярностью, – резюмировал эксперт.

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Байкальский банк ПАО Сбербанк

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Байкальский банк ПАО Сбербанк - осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня – это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер – www.sber.ru.