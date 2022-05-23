Цифровые валюты могут потеснить доллар

Наиболее оперативно их смогут ввести в Китае, а также на некоторых развивающихся рынках, включая Россию, рассказал агентству «Прайм» директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Нужно отметить, что это не является переходом, а только вводит третью форму валюты в дополнении к наличным и электронным формам», — подчеркнул эксперт.

Что касается использования доллара, то, по его словам, он является ключевым видом валюты как для привлечения международного капитала, так и для международных резервов Центральных банков, а также для международных финансовых рынков. Поэтому мгновенный переход от доллара к другим валютам, включая цифровые, сложно представить.

«Цифровой рубль в 2022 году будет находиться в стадии тестирования, и весьма вероятно начало его использования для широких групп населения и компаний в 2023», — заключил Шибанов.