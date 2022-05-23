Рост цен в Иркутской области в апреле замедлился до 2% – Иркутскстат

В марте они составляли 7,7%. Повышение цен в апреле произошло в трех категориях продовольственные товаров.

Это продукты питания (без алкогольных напитков) – 103,0%, алкогольные напитки – 101,9%, непродовольственные товары – 101,4%, на платные услуги – 101,4%.

После резкого скачка цен в предыдущем месяце подешевел ряд основных товаров. Среди продуктов питания снизились в цене свежие помидоры – на 11,5%, бананы – на 7%, капуста – на 4%, сахар – на 1,7%.

Из непродовольственных товаров подешевела техника.

На 15-16% упали в цене ноутбуки, мониторы, телевизоры, на 11% – моноблоки, бытовые плиты, на 5-8% – смартфоны, планшетные компьютеры, холодильники, электрочайники, машины стиральные автоматические, электроутюги и пылесосы. Кроме того, наблюдалось небольшое (на 1%) сезонное снижение цен на отдельные предметы зимнего гардероба.

Газ пропан-бутан на заправках по сравнению с мартом подешевел в среднем на 75 коп. – до 29,7 руб. за литр, бензин автомобильный марки АИ-98 – на 60 коп.

Однако многие товары все-же подорожали. Из продуктов питания в лидерах оказались:

свекла, морковь, лук репчатый, кофе, виноград – рост на 13-16%.

яблоки, картофель, соки фруктовые, конфеты шоколадные выросли в цене на 9-11%.

Непродовольственные товары в целом подорожали на 1,4%.

Цены на одежду в среднем выросли на 2%, обувь – на 0,8%. Но при этом отдельные предметы гардероба стали дороже на 5-8%. Чулочно-носочные изделия, бельевой трикотаж за месяц подорожали в среднем на 4%. Лекарства стали дороже в среднем на 0,4%.

Индекс потребительских цен на платные услуги к апрелю 2021 года составил 108,9%.

В сфере услуг апреле заметно (на 6,3%) увеличилась плата за пользование потребительским кредитом. Годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) увеличилась на 7,5%, страхование жилья от стандартных рисков подорожало на 2%.

Продолжали дорожать медицинские и ветеринарные услуги, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, ксерокопирование документов, услуги фотоателье, организацию проведения торжеств.

Вместе с тем наблюдалось снижение цен на 2-4% на услуги гостиниц, отдых в пансионате или доме отдыха, а также на годовую стоимость полиса ОСАГО.