Россия заняла второе место в Европе по дешевизне газа

Первое место за Казахстаном.

Согласно рейтингу РИА Новости, в Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.

В пятёрку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия. Скандинавия в лидерах по дороговизне.

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии — Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании.

В Швеции в пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива обойдется в 137 рублей. В Дании, Нидерландах и Испании кубометр газа стоит более 80 рублей.