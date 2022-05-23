Курс рубля может измениться из-за смягчения валютных ограничений, но не глобально

Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", считает, что текущие послабления на российском валютном рынке, которые вводит ЦБ, повлияют на курс рубля незначительно.

– После снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров. Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на российскую валюту. Спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты, вместе взятые. Он может подстегнуть возобновление импорта, однако этого тоже пока не наблюдается, – отмечает эксперт.

Напомним, что в пятницу доллар впервые с марта 2018 приблизился к 57 руб., евро установил новый семилетний минимум вблизи 59 руб. Затем рубль растерял около половины достижений сессии в рамках коррекции. Эксперты говорят о закрытии маржинальных позиций и близком завершении волны укрепления рубля.