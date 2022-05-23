ХК «Байкал-Энергия» объявил о наборе детей в спортивную школу

Компания En+ Group и администрация города Иркутска объявили о начале набора детей в спортивную школу «Байкал-Энергии» по хоккею с мячом. 20 мая они провели первый «День открытых дверей» на подшефной площадке.

Мероприятие стало результатом совместной работы компании En+ Group и администрации города. Подписанное в декабре 2021 соглашение о сотрудничестве позволило объединить ресурсы и комплексно заниматься развитием хоккея с мячом, популяризацией здорового образа жизни, физкультуры и спорта в Иркутске.

В мероприятии приняли участие мэр города Иркутска Руслан Болотов и руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. Родители и дети смогли познакомиться с тренерами, получить необходимую информацию и здесь же записаться в базовую хоккейную школу «Байкал-Энергии». Присутствовали и профессиональные хоккеисты команды Высшей лиги и Суперлиги, каждый желающий смог пообщаться и взять автограф у своих кумиров.

Компания En+ Group помогает «Байкал-Энергии» построить полноценную систему подготовки спортивного резерва для профессиональной команды. Такую цель среди приоритетных определил еще основатель компании Олег Дерипаска. Сейчас на базе «Центра развития спорта» г. Иркутска «Байкал-Энергия» формирует пять детских команд 12-17 лет, занятия ведутся на стадионах Авиатор и Локомотив. На девяти подшефных кортах в разных районах г. Иркутска идет набор детей от 4 лет. Тренерский штаб «Байкал-Энергии» сопровождает процесс подготовки спортсменов на всех этапах от обучения тренеров до приема нормативов у юных хоккеистов.

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

– Уверен, что инициативы En+ Group, «Байкал-Энергии» и администрации Иркутска помогут развитию этого вида спорта, укрепят тренерский состав, позволят найти юных талантливых спортсменов и поднять их уровень мастерства до мирового спорта. Чтобы в будущем молодые иркутские хоккеисты успешно переходили в команды Высшей лиги и Суперлиги. Сегодня совместное решение позволяет тренировать ребят гораздо более ранней возрастной группы от 4 до 7 лет, которые начнут осваивать этот замечательный русский вид спорта.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Благодаря совместной работе En+ Group и администрации города Иркутска, мы сделали очередной шаг для построения базовой профессиональной школы по хоккею с мячом «Байкал-Энергии» в Иркутске. Хоккейный корт - первое звено, здесь можно записаться в свою первую хоккейную школу. А тем ребятам, которым хотелось бы стать иркутскими спортсменами, для кого защита цветов иркутских команд в разных возрастах будет не только забавой, а делом чести, желаю терпения, спортивной злости и побед!