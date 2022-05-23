Деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а общение и возможность помогать — женщин

Россияне стали чаще признаваться, что в работе их вдохновляет исключительно зарплата. Значимость такого мотивирующего фактора, как общение с людьми, в условиях отмены удаленки заметно снизилась. В открытом опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый россиянин (22%) признается, что в работе его больше всего вдохновляет зарплата. Каждого десятого (10%) мотивирует достижение поставленных целей, 8% получает удовольствие от самого процесса работы, а 7% — от атмосферы в коллективе. По 4% опрошенных сообщили, что лучшая мотивация для них — это возможность приносить пользу и общаться с людьми, по 3% вдохновляет интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к делу. Возможность творить и решать новые задачи радует по 2% россиян, а развитие способностей и возможность применить знания — по 1%. Другие источники вдохновения назвали 13% опрошенных: упоминались подходящий график, возможность работать удаленно, благодарность клиентов, ответственность, перспективы, стабильность и т. д. В том, что в работе их ничего не вдохновляет, признались 12% россиян.

Деньги и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям — женщин.

По сравнению с 2020 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, выросло число россиян, которых в работе не вдохновляет ничего: «Та еще каторга». Кроме того, россияне стали чаще сообщать, что главный источник вдохновения для них — это деньги (+4 п.п.), а значимость такого мотивирующего фактора, как общение с людьми, по сравнению с периодом пандемии коронавируса снизилась на 5 п. п.: удаленку отменяют и очные коммуникации с коллегами возобновились.