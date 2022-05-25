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Здоровье и искусственный интеллект. Как цифровые технологии меняют медицину

Сферу здравоохранения эксперты считают одной из самых консервативных и, тем не менее, уже сегодня происходит её цифровизация, здесь успешно применяются продукты на базе искусственного интеллекта и электронных сервисов. Многие цифровые технологии Сбера и его компаний-партнёров уже применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны. Так, в медучреждениях Иркутска успешно реализована система голосового помощника врача, разработанная группой компаний ЦРТ, а СБЕР ЕАПТЕКА предоставляет доступ к широкому ассортименту лекарственных препаратов через свой цифровой сервис, а также открывая аптечные хабы и современные аптеки, в том числе в офисах банка. В чём суть этих ноу-хау, как они работают, как помогают врачам и пациентам заботиться о здоровье – в нашем репортаже.

<p>Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, и.о министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов и главный врач Иркутской городской клинической больницы ? 8 Жанна Есева (слева на право) в отделении профилактических осмотров, где внедрён голосовой помощник врача.<br /> Фото: Лора Гулл</p>

Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, и.о министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов и главный врач Иркутской городской клинической больницы ? 8 Жанна Есева (слева на право) в отделении профилактических осмотров, где внедрён голосовой помощник врача.
Фото: Лора Гулл

«Voice2Med помогает врачам каждый день»

Одна из прорывных технологий от партнёра Сбера – группы компаний ЦРТ – голосовой помощник Voice2Med, разработанный. По информации управляющего Иркутским отделением Сбербанка Юлии Кальвиной, такой «ассистент» позволяет врачу заполнять медицинские документы, преобразуя его голос в печатный текст в режиме реального времени. Система с помощью специальных словарей распознаёт специфические медицинские термины, сокращения и аббревиатуры. Она предназначена для больниц, проводящих различные исследования: рентгенографию, УЗИ, МРТ, КТ. 

В конце прошлого года Voice2Med был внедрён в отделении профилактических осмотров Иркутской городской клинической больницы №8 и успешно применяется в ежедневной работе кабинета УЗИ.

<p>Принцип работы Voice2Med журналистам продемонстрировал врач ультразвуковой диагностики Илья Пикало.<br /> Фото: Лора Гулл</p>

Принцип работы Voice2Med журналистам продемонстрировал врач ультразвуковой диагностики Илья Пикало.
Фото: Лора Гулл

Как рассказала главный врач медучреждения Жанна Есева, отделение специализируется на проведении медосмотров трудоспособного населения, и сюда постоянно обращаются граждане, которые либо устраиваются на работу, либо проходят профилактические осмотры для выявления производственных факторов риска, влияющих на их здоровье.

– Здесь всегда большой поток людей – за отделением закреплены 200 предприятий, а так как медицинских кадров среднего звена всегда не хватает, мы стремимся внедрять в нашу работу все передовые технологии и лучшие практики, – рассказала Жанна Есева журналистам иркутских СМИ во время пресс-тура «AI в медицине», организованного  Сбербанком.

Освоение голосового ассистента Voice2Med не требует значительного времени.

– Мы убедились, что серьёзных инвестиций времени не требуется: продукт интуитивно понятный, период адаптации занимает пару дней, а эффекты впечатляют: разработка группы ЦРТ экономит более 20% времени на заполнении медицинских документов. Можно сказать, что с помощью Voice2Med мы уже побили ряд рекордов, – пояснила главврач. – Система позволяет повысить производительность врача в два раза: теперь вместо 25 человек в день он может принять до 50-и, причём не в ущерб ни пациентам, ни себе. С начала 2022 года уже практически 1000 человек прошли обследование в таком формате.

«Новые технологии – только на пользу врачу»

Принцип работы Voice2Med журналистам продемонстрировал врач ультразвуковой диагностики Илья Пикало во время обследования одного из добровольцев. После сканирования экстракраниальных сосудов, которое продлилось не более 5 минут, он надиктовал информацию в микрофон, она была моментально расшифрована и автоматически перенесена в открытый протокол медицинской информационной системы.

<p>Освоение голосового ассистента Voice2Med не требует значительного времени.<br /> Фото: Лора Гулл</p>

Освоение голосового ассистента Voice2Med не требует значительного времени.
Фото: Лора Гулл

– Хорошее устройство, мне очень нравится. Казалось бы, обычный диктофон, но он очень хорошо преобразовывает нашу речь и медицинскую терминологию в текст – без ошибок и дополнительных исправлений, распознавание речи достигает 97-98%, – отметил Илья Пикало. – У меня есть два типа исследований – быстрые, которые длятся 5-6 минут, но после них мне требовалось ещё минут 10, чтобы сформировать протокол в печатном виде. Теперь я полностью отказался от клавиатуры, надиктовываю все параметры, и на формирование протокола уходит 1-2 минуты. Есть длительные исследования, где много параметров, и они длятся 1-1,5 часа. Раньше у меня ещё полчаса уходило на то, чтобы сформировать протокол. Сейчас я надиктовываю параметры прямо во время исследования, и пациент сразу же получает на руки распечатанный протокол обследования, с которым при необходимости может оперативно обратиться к нужному специалисту в другом медучреждении. Сэкономленное время я могу потратить на то, чтобы подумать над диагнозом, проанализировать полученные данные, что-то почитать по теме. Новые технологии идут только на пользу врачу, и моя задача – убедить в этом своих коллег.

<p>Юлия Кальвина и Илья Пикало обсудили, какие возможности предоставляет врачам система  Voice2Med. <br /> Фото: Лора Гулл</p>

Юлия Кальвина и Илья Пикало обсудили, какие возможности предоставляет врачам система  Voice2Med. 
Фото: Лора Гулл

По словам Юлии Кальвиной, система Voice2Med, помимо городской клинической больницы №8, также реализована в областном онкодиспансере, Ивано-Матрёнинской детской больнице и других учреждениях. Кроме этого, Сбер совместно с минздравом региона работает над расширением количества больниц, где можно использовать искусственный интеллект.

– Для нас важно повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе. Поэтому совместно со Сбером и его партнерами мы продолжаем внедрять передовые цифровые решения в сфере медицины, в том числе, проект Voice2Med,  чтобы  облегчить труд врача и сократить время на рутинную работу – это приоритетная задача для любого ответственного руководителя. Видя реальные эффекты внедрения голосового ввода, мы приветствуем его масштабирование, – прокомментировал увиденное и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

«Аптека, интегрированная в банк, – абсолютно новый формат»

Ещё одна локация, с которой познакомились журналисты в ходе пресс-тура – СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбербанка, расположенного в ТЦ «Лермонтов». Ещё совсем недавно невозможно было даже представить, чтобы медицинские товары, лекарства и средства ухода продавались в финансовом учреждении, но современные сервисы постепенно меняют нашу повседневную жизнь.

<p>О преимуществах СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали Юлия Кальвина и региональный представитель компании СБЕР АПТЕКА в Иркутске Олег Мишарин.<br /> Фото: Лора Гулл</p>

О преимуществах СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали Юлия Кальвина и региональный представитель компании СБЕР АПТЕКА в Иркутске Олег Мишарин.
Фото: Лора Гулл

– Сейчас достаточно много аптек находится на входе в торговые центры, но СБЕР ЕАПТЕКА – это абсолютно новый формат. Она интегрирована в офис Сбера, так как является частью концепции Сбера по предоставлению максимального количества услуг потребителям, – пояснил региональный представитель компании СБЕР АПТЕКА в Иркутске Олег Мишарин. – Кстати, аптечный сервис, по результатам проведённых опросов, лидировал в числе услуг, которые клиенты банка хотели получать в отделениях. Сбер пошёл им навстречу, и это очень перспективное направление работы для компании.

Теперь для клиентов  СБЕР ЕАПТЕКИ в Иркутске доступна и покупка препаратов прямо в офисе банка, и самовывоз лекарственных заказов, оформленных и оплаченных через приложение. Кроме этого, получить заказанные на сайте аптеки препараты можно в 22 партнерских аптеках, расположенных практически в каждом районе города.

<p>Первый пункт выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в офисе Сбербанка в ТЦ "Лермонтов".<br /> Фото: Лора Гулл</p>

Первый пункт выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в офисе Сбербанка в ТЦ "Лермонтов".
Фото: Лора Гулл

– За последние несколько лет мы привыкли большое количество операций совершать через интернет – заказывать товары, продукты, пользоваться банковскими услугами. И я очень рада, что в последнее время также активно развиваются медицинские сервисы, заказ лекарственных препаратов, прокомментировала Юлия Кальвина. – Интернет-аптекой удобно пользоваться. Клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, а у подписчиков СберПрайм есть возможность заказывать лекарства без дополнительной платы за доставку. Кроме того, оплатить заказ в приложении и на сайте можно бонусами СберСпасибо, получив до 99% скидки.

Как отметил Олег Мишарин, обслуживание клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ведёт дипломированный продавец-фармацевт. Рецептурные и спиртосодержащие препараты отпускаются только при предъявлении клиентом выписанного рецепта, остальной ассортимент реализуется без ограничений.

<p>Обслуживание клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ведёт дипломированный продавец-фармацевт.<br /> Фото: Лора Гулл</p>

Обслуживание клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ведёт дипломированный продавец-фармацевт.
Фото: Лора Гулл

По мнению и.о. министра здравоохранения региона, благодаря большому ассортименту и выстроенной логистической цепи, компания СБЕР ЕАПТЕКИ поможет значительно улучшить доступность лекарств для жителей города. Возможность дистанционно сделать заказ и получить безрецептурные лекарства особенно актуальна для маломобильных граждан, мам с детьми, а также для тех, кто болеет и не может сходить в аптеку самостоятельно.

– СБЕР ЕАПТЕКА – один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Открытие пункта выдачи заказов лекарственных препаратов – это ещё один шаг в сторону цифровизации региона, – заявил Алексей Шелехов.

Справка

СБЕР ЕАПТЕКА –  это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 17 миллионов человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке e-Pharm, более 75 тысяч товаров. За 2021 год компания выполнила более 11 миллионов заказов по России. В прошлом году хабы СБЕР ЕАПТЕКИ открылись более чем в 60 регионах России, в том числе, в Иркутске. Сегодня в стране работает более 100 хабов.

 


<p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Юлия Кальвина и Илья Пикало обсудили, какие возможности предоставляет врачам система  Voice2Med. <br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, и.о министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов и главный врач Иркутской городской клинической больницы ? 8 Жанна Есева (слева на право) в отделении профилактических осмотров, где внедрён голосовой помощник врача.<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Принцип работы Voice2Med журналистам продемонстрировал врач ультразвуковой диагностики Илья Пикало.<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p><br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Освоение голосового ассистента Voice2Med не требует значительного времени.<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Обслуживание клиентов СБЕР ЕАПТЕКИ ведёт дипломированный продавец-фармацевт.<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>Первый пункт выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в офисе Сбербанка в ТЦ "Лермонтов".<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>В Иркутске начала работу первая СБЕР ЕАПТЕКА в офисе Сбера<br /> Фото: Лора Гулл</p> <p>О преимуществах СБЕР ЕАПТЕКИ рассказали Юлия Кальвина и региональный представитель компании СБЕР АПТЕКА в Иркутске Олег Мишарин.<br /> Фото: Лора Гулл</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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