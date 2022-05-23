Средний размер потребкредитов в стране снизился до 162,9 тыс. руб. в апреле

При этом в Москве данный показатель упал сразу на 44,7%.

По данным Национального бюро кредитных историй (исследование есть у SIA.RU), в апреле 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 162,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,7% (в марте 2022 года – 170,9 тыс. руб.). Таким образом, в апреле текущего года данный показатель упал до самого низкого уровня с января 2019 года (155,3 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита в апреле снизился на 46,4% (в апреле 2021 года был отмечен рекордный уровень – 303,9 тыс. руб.), а по сравнению с «досанкционным» февралем 2022 года – на 40,1% (272,1 тыс. руб.).

В апреле 2022 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (362,1 тыс. руб.),

Московской области (262,7 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (255,3 тыс. руб.),

Свердловской области (206,5 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (201,3 тыс. руб.).

Стоит отметить, что в апреле 2022 года региональная динамика данного показателя носила разнонаправленный характер. Так, по сравнению с предыдущим месяцем в апреле текущего года средний чек потребкредита в большинстве регионов страны вырос.

При этом самую серьезную динамику роста продемонстрировали Алтайский (+18,4%) и Приморский (+16,5%) края, Оренбургская (+11,6%) и Кемеровская (+11,6%) области, а также Пермский край (+11,2%). Вместе с тем, в ряде регионов РФ средний размер потребкредита в апреле, напротив, существенно снизился, в т.ч. в Москве (-44,7%) и Ленинградской области (-14,5%). Таким образом, именно по причине резкого сокращения в апреле среднего чека потребкредита в Москве, данный показатель немного снизился и в целом по стране.

«После резкого снижения в марте 2022 года средний чек потребкредита в апреле еще немного сократился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На этот раз он упал уже до уровня января «допандемийного» 2019 года. Причем это произошло на фоне низких значений выдачи потребкредитов в марте-апреле текущего года по сравнению с «досанкционным» периодом. Определяющим фактором охлаждения рынка потребительского кредитования в марте стал рост ставок в результате санкционного давления, а также продолжающаяся консервативная политика банков в части выдачи необеспеченных кредитов. Стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».