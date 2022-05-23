Центробанк опроверг информацию о покупке валюты

Об этом ранее сообщали «Ведомости».

Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, согласно указу президента РФ, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

ЦБ в конце апреля предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку. Пока это предложение не реализовано.