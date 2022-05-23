Новости

Центробанк опроверг информацию о покупке валюты

Читайте также:

Рубль может укрепиться до 55 за доллар в течение месяца – Банк «Открытие»
23 мая 2022
50 – последний рубеж: до каких уровней будет укрепляться рубль
23 мая 2022

Об этом ранее сообщали «Ведомости».

Банк России опроверг информацию о покупке валюты через посредников у экспортеров для сдерживания курса рубля от резкого укрепления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Курс рубля после обвала в феврале стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры, согласно указу президента РФ, должны в течение двух месяцев (ранее срок составлял всего три дня) продавать 80% валютной выручки.

ЦБ в конце апреля предложил снизить с 80% до 50% норматив обязательной продажи для сырьевых экспортеров, которые приносят основную валютную выручку. Пока это предложение не реализовано.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (456)


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
50 – последний оплот. Эксперт – об укреплении рубля к доллару
Поддержка у доллара 55, потом – 28 рублей, но не надо сильно обольщаться
Послабления ЦБ никак не повлияют на валютный рынок, ждем укрепления рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании