50 – последний рубеж: до каких уровней будет укрепляться рубль

Эксперты считают, что текущие меры смягчения валютных ограничений слабо повлияют на валютный рынок. Они прокомментировали для SIA.RU, до каких уровней будет укрепляться рубль, и что может реально изменить ситуацию.

– Купил доллар по 120, хотел продать по 200. Сегодня это самая обсуждаемая тема, – комментирует ситуацию Евгений Хазеев, представитель "Открытие Инвестиции" в Иркутске. – Почему укрепляется рубль? Во-первых, экпортерам приходится продавать 80% валютной выручки, а это колоссальные объемы. Во-вторых, снижение импорта. По итогам года, по разным оценкам, оно может составить более 30-40%. В-третьих, профицит бюджета. К маю это более триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года было 300 млрд рублей, разница колоссальная.

При текущих валютных ограничениях, которые ввёл ЦБ, возможно всё, – считает Сергей Малых, управляющий активами. – Все мы сейчас стали свидетели очень серьезного укреплении рубля. С точки зрения технического анализа, уровень поддержки находится на уровне 55 рублей за доллар. Если его пробиваем, то дальше уровень 28. Но я бы хотел охладить умы. В моем понимании, пока ЦБ не снимет полностью валютные ограничения с движения капитала, мы будем наблюдать такую картину.

– В текущий момент курс рубля активно укрепляется по отношению ко всем валютам. Если говорить по доллару, мы ожидаем 57-58 рублей за доллар, – Роман Зеленин,начальник отдела по работе с процфессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиций». – Это скорее всего будет цель до конца мая-начала июня. На счет послаблений от Центрального банка – введение шортов и маржинальной торговли, которые вводятся с 1июня, сильно это не повлияет на финансовые рынки, потому что спекулянты сейчас пользуются фьючерсами, какими-то более сложными инструментами. Что реально может изменить ситуацию на валютном рынке? Это две составляющих.

– После снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров. – считает Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции". – Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на российскую валюту. Спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты, вместе взятые. Он может подстегнуть возобновление импорта, однако этого тоже пока не наблюдается.