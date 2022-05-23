Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут совершать операции с вечными фьючерсами на валюту

В приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны операции с вечными фьючерсами на валютные пары. Это новый инструмент для российского инвестора, ранее на Московской бирже были представлены только валютные фьючерсы с конкретным сроком обращения. Вечные фьючерсы не имеют конкретной даты исполнения контракта, она ежедневно автоматически продлевается на день, что дает возможность долгосрочного инвестирования и может быть альтернативой обычной покупке валюты на бирже, рассказали SIA.RU в банке.

Клиенты ВТБ могут покупать через приложение ВТБ Мои Инвестиции вечные фьючерсы на основные валютные пары: «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль».

«Классический фьючерс на актив представляет из себя инструмент, который торгуется ограниченный период времени. По одному инструменту таких фьючерсов бывает целая временная шкала. Когда срок торговли фьючерсом истекает, его место в шкале занимает ближайший по времени исполнения контракт, а также появляется новый самый “дальний”. При этом дальние фьючерсы имеют более низкую ликвидность и чем дальше фьючерсы друг от друга, тем больше они отличаются в цене. В стоимость классических валютных фьючерсов закладывается разница в процентных ставках центробанков соответствующих стран. Удерживать долгосрочную позицию в активе через обычные фьючерсы неудобно - нужно с определенной периодичностью перекладываться из одного контракта в другой. В вечном фьючерсе таких сложностей нет, так как переносить позицию в нем не надо, а разница в валютных ставках списывается или начисляется ежедневно. Более того, ликвидность у такого инструмента будет максимальной, так как он является самым удобным», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Операции с вечными фьючерсными контрактами на курс иностранной валюты к российскому рублю доступны квалифицированным инвесторам, а также неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование.

Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении ВТБ Мои Инвестиции («Прочее» — «Тестирование инвесторов» или «Статус квалифицированного инвестора»), а также в личном кабинете на сайте брокера («Главный экран» — «Настройки» — «Тестирование на знание сложных финансовых инструментов» или «Распоряжения» — «Признание квалифицированным инвестором»).

В настоящее время для валютной диверсификации инвестиционных портфелей клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут использовать более 30 финансовых инструментов* с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский рынок акций. В число этих инструментов входят «ВТБ – Фонд Золото» (VTBG), фьючерсы и опционы на одиннадцать товарных рынков, например, контракты на природный газ, никель, палладий и другие. Также доступны торги фьючерсами на инвестиционные паи SPDR S&P 5000 Trust и американские расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед и Байду Инк. Фьючерсные контракты на курс валют в ВТБ включают четырнадцать пар, в том числе евро – фунт стерлингов, доллар США – турецкая лира, юань – российский рубль.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, теперь могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений Nash Store.

Инструкции для других способов установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем по-прежнему доступны на сайте ВТБ.

* - для совершения операций с некоторыми инструментами необходимо быть квалифицированным инвестором, а для неквалифицированных инвесторов надо пройти тестирование или иметь опыт работы с таким видом финансовых инструментов.