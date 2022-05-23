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Доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле чревато «голландской болезнью» – эксперт

Такое мнение РБК высказал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.

Приток экспортных доходов от продажи углеводородов по высоким ценам и укрепление рубля, в том числе за счет внутренних валютных ограничений, несут риски «голландской болезни» экономики, когда высокий курс приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе, говорит эксперт.

В условиях нехватки критического импорта сильный рубль может мотивировать участников рынка искать альтернативные каналы поставок, считают другие эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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