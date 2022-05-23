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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером мероприятия в рамках празднования 15-летия Академпарка

20 мая и 21 мая в Академгородке Новосибирска прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Технопарка (Академпарка). Партнером одного из таких мероприятий выступил Банк Уралсиб, подготовивший для гостей праздника подарки и угощения, рассказали SIA.RU в банке.

Академпарк Новосибирска – это одна из наиболее эффективных производственных площадок региона, на которой размещаются более 200 инновационных компаний. В специализированных бизнес-инкубаторах создается уникальная наукоемкая продукция, здесь трудится около 5000 сотрудников.

«Для нас большая честь принять участие в праздничном мероприятии по случаю 15-летия Технопарка. Банк Уралсиб – один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых продуктов для розничных и корпоративных клиентов. И мы рады предложить свои услуги как предприятиям-резидентам этой уникальной технологической площадки, так и их сотрудникам и всем жителям Академгородка», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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