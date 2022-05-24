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Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая

Мир вокруг стремительно меняется, а вместе с ним появляются новые точки роста для бизнеса. Как в новых реалиях быстро сориентироваться и дать бизнесу толчок для роста? Центр «Мой бизнес» приглашает всех предпринимателей Иркутской области на Форум "Бизнес в условиях современности". Он пройдёт 26 мая, в День российского предпринимательства, по адресу: Иркутск, Рабочая, 2а.

Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес»:

– Мы живем в новых условиях. Любые изменения несут, как новые угрозы, так и новые возможности. Предприниматель – это человек, который придумывает что-то новое. То, чего до него не существовало. Мы предлагаем всем по-новому взглянуть на новые возможности. В День российского предпринимательства мы приглашаем всех на Форум, который объединит бизнесменов из различных отраслей. Вы сможете принять участие в дискуссиях с федеральными и региональными спикерами, представителями органов власти и экспертами, поучаствовать в образовательных сессиях, посетить мастер-классы, расширить и наладить деловые контакты. Форум предпринимателей – это не только встреча бизнесменов, но и возможность выработать эффективные решения. Ждем вас 26 мая.

Участие в форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Время проведения

Коворкинг

114 переговорная

112 переговорная

Конференц-зал

09:00-10:00

Регистрация. Приветственный кофе брейк

10:00 -11:00

Пленарное заседание «Горизонты развития промышленности» 
Спикеры:
Руслан Ситников
Наталья Гершун 

 
Алла Маер (Российская школа экспорта, фед. спикер),


Андреев А.Н. (Ассоциация кластеров и технопарков России)

Консультационный пункт инфраструктуры поддержки предпринимателей.  
Консультанты:
-Министерство экономического развития и промышленности ИО
-Корпорация развития ИО
-Фонд развития промышленности ИО
-Фонд микрокредитования Иркутской области
-Центр "Мой бизнес"

10:00 - 16:00 Консультационный пункт по социальному контракту.

10:00 - 19:00

Образовательное мероприятие в сфере моды, легкой промышленности и креативных индустрий.

 

Спикер: Beinopen

11:15 -13:00

Маркетинг и продвижение: жизнь без инстаграма.                     
Спикер:

Владимир Лоцман

Мастер-класс
«Технопарки и промпарки – развитие». 

Спикер: Ассоциация кластеров и технопарков России.
Участники: Ангарский технопарк, Усольский технопарк,

ООО "Медтехсервис",

ООО "Иркутский мясокомбинат",

ООО  "Ангара-реактив"

Кофе брейк

14:00- 16:00

Личность и развитие.     
Спикер: Денис Бражник

Круглый стол «Выход на новые экспортные рынки».
Модератор: Алла Гершевна Маер.          Спикер: Куликова Мария Владимировна

Круглый стол «Экспорт в условиях санкционного давления».                             Модератор: Алла Гершевна Маер.    
Спикеры: ТПП ВС, РАСПП

  

Кофе брейк

16:30 -18:00

 Создание бренда, культурный код территории.                                  
Спикер: Гомбо Зориктуев

 

Туризм: обязательная сертификация гидов и экскурсоводов. Спикеры: Агентство по туризму ИО,

Министерство туризма респ. Бурятии, Ростуризм

  

Форум проводится при поддержке Правительства Иркутской области.


<p>Диляра Окладникова, руководитель Центра Мой бизнес.</p>
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