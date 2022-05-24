Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая

Мир вокруг стремительно меняется, а вместе с ним появляются новые точки роста для бизнеса. Как в новых реалиях быстро сориентироваться и дать бизнесу толчок для роста? Центр «Мой бизнес» приглашает всех предпринимателей Иркутской области на Форум "Бизнес в условиях современности". Он пройдёт 26 мая, в День российского предпринимательства, по адресу: Иркутск, Рабочая, 2а.

Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес»:

– Мы живем в новых условиях. Любые изменения несут, как новые угрозы, так и новые возможности. Предприниматель – это человек, который придумывает что-то новое. То, чего до него не существовало. Мы предлагаем всем по-новому взглянуть на новые возможности. В День российского предпринимательства мы приглашаем всех на Форум, который объединит бизнесменов из различных отраслей. Вы сможете принять участие в дискуссиях с федеральными и региональными спикерами, представителями органов власти и экспертами, поучаствовать в образовательных сессиях, посетить мастер-классы, расширить и наладить деловые контакты. Форум предпринимателей – это не только встреча бизнесменов, но и возможность выработать эффективные решения. Ждем вас 26 мая.

Участие в форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Время проведения Коворкинг 114 переговорная 112 переговорная Конференц-зал 09:00-10:00 Регистрация. Приветственный кофе брейк 10:00 -11:00 Пленарное заседание «Горизонты развития промышленности»

Спикеры:

Руслан Ситников

Наталья Гершун

Алла Маер (Российская школа экспорта, фед. спикер),

Андреев А.Н. (Ассоциация кластеров и технопарков России) Консультационный пункт инфраструктуры поддержки предпринимателей.

Консультанты:

-Министерство экономического развития и промышленности ИО

-Корпорация развития ИО

-Фонд развития промышленности ИО

-Фонд микрокредитования Иркутской области

-Центр "Мой бизнес" 10:00 - 16:00 Консультационный пункт по социальному контракту. 10:00 - 19:00



Образовательное мероприятие в сфере моды, легкой промышленности и креативных индустрий. Спикер: Beinopen 11:15 -13:00 Маркетинг и продвижение: жизнь без инстаграма.

Спикер: Владимир Лоцман Мастер-класс

«Технопарки и промпарки – развитие». Спикер: Ассоциация кластеров и технопарков России.

Участники: Ангарский технопарк, Усольский технопарк, ООО "Медтехсервис", ООО "Иркутский мясокомбинат", ООО "Ангара-реактив" Кофе брейк 14:00- 16:00 Личность и развитие.

Спикер: Денис Бражник Круглый стол «Выход на новые экспортные рынки».

Модератор: Алла Гершевна Маер. Спикер: Куликова Мария Владимировна Круглый стол «Экспорт в условиях санкционного давления». Модератор: Алла Гершевна Маер.

Спикеры: ТПП ВС, РАСПП Кофе брейк 16:30 -18:00 Создание бренда, культурный код территории.

Спикер: Гомбо Зориктуев Туризм: обязательная сертификация гидов и экскурсоводов. Спикеры: Агентство по туризму ИО, Министерство туризма респ. Бурятии, Ростуризм

Форум проводится при поддержке Правительства Иркутской области.