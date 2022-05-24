Форум предпринимателей-2022 пройдет в Иркутске 26 мая

Мир вокруг стремительно меняется, а вместе с ним появляются новые точки роста для бизнеса. Как в новых реалиях быстро сориентироваться и дать бизнесу толчок для роста? Центр «Мой бизнес» приглашает всех предпринимателей Иркутской области на Форум "Бизнес в условиях современности". Он пройдёт 26 мая, в День российского предпринимательства, по адресу: Иркутск, Рабочая, 2а.
Диляра Окладникова, руководитель центра «Мой бизнес»:
– Мы живем в новых условиях. Любые изменения несут, как новые угрозы, так и новые возможности. Предприниматель – это человек, который придумывает что-то новое. То, чего до него не существовало. Мы предлагаем всем по-новому взглянуть на новые возможности. В День российского предпринимательства мы приглашаем всех на Форум, который объединит бизнесменов из различных отраслей. Вы сможете принять участие в дискуссиях с федеральными и региональными спикерами, представителями органов власти и экспертами, поучаствовать в образовательных сессиях, посетить мастер-классы, расширить и наладить деловые контакты. Форум предпринимателей – это не только встреча бизнесменов, но и возможность выработать эффективные решения. Ждем вас 26 мая.
Участие в форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация.
ПРОГРАММА ФОРУМА
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Время проведения
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Коворкинг
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114 переговорная
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112 переговорная
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Конференц-зал
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09:00-10:00
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Регистрация. Приветственный кофе брейк
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10:00 -11:00
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Пленарное заседание «Горизонты развития промышленности»
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Консультационный пункт инфраструктуры поддержки предпринимателей.
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10:00 - 16:00 Консультационный пункт по социальному контракту.
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10:00 - 19:00
Спикер: Beinopen
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11:15 -13:00
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Маркетинг и продвижение: жизнь без инстаграма.
Владимир Лоцман
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Мастер-класс
Спикер: Ассоциация кластеров и технопарков России.
ООО "Медтехсервис",
ООО "Иркутский мясокомбинат",
ООО "Ангара-реактив"
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Кофе брейк
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14:00- 16:00
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Личность и развитие.
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Круглый стол «Выход на новые экспортные рынки».
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Круглый стол «Экспорт в условиях санкционного давления». Модератор: Алла Гершевна Маер.
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Кофе брейк
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16:30 -18:00
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Создание бренда, культурный код территории.
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Туризм: обязательная сертификация гидов и экскурсоводов. Спикеры: Агентство по туризму ИО,
Министерство туризма респ. Бурятии, Ростуризм
Форум проводится при поддержке Правительства Иркутской области.