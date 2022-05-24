Обмен долларов на рубли стал обходиться банкам дороже, чем прямые займы в рублях

Опрошенные РБК эксперты считают, что эта нетипичная ситуация вызвана не находящим спроса избытком валюты, но не видят в ней больших рисков.

В мае для российских банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке, следует из данных Мосбиржи. Ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше основного рублевого бенчмарка — ставки RUONIA (отражает стоимость необеспеченных межбанковских кредитов «овернайт», то есть стоимость денег для банков на краткосрочном рынке). Разница между двумя индикаторами, или долларовый овернайт базис, была отрицательной в течение восьми торговых дней начиная с 29 апреля, подсчитал РБК. В три из них она была близка или выходила за пределы 100 б.п.

Такое расширение спреда — «уникальная ситуация», ничего подобного на российском рынке не наблюдалось около десяти лет, с 2011–2012 годов, указал профильный Telegram-канал «PRO облигации». Опрошенные РБК эксперты тоже называют ситуацию нетипичной.

В среднем с конца апреля спред между RUONIA и вмененной рублевой ставкой по долларовым свопам находится на уровне около минус 40 б.п., в отдельные дни достигает почти минус 80 б.п., оценили в Банке России, назвав разницу «несущественной». «В настоящее время идет подстройка финансовой системы и экономики к новым условиям», — сказал представитель ЦБ в ответ на вопрос РБК, можно ли считать ситуацию нетипичной.