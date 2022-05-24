Сбер представил обновлённую линейку классических стратегий инвестиционного страхования жизни

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни обновила продуктовую линейку инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Теперь в офисах СберПремьер и СберПервый доступны для оформления классические стратегии ИСЖ «Индекс роста» и «Национальная экономика» по программе «Доходный курс плюс». Заключить договор можно на 3 года или 5 лет.

В стратегию «Индекс роста» входят акции 10 ведущих российских компаний, отобранных с учётом Momentum фактора. Он предполагает, что активы, показавшие наилучшую доходность за предыдущий период, должны сохранить это свойство и на некотором отрезке в будущем. Индекс объединяет бумаги предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, розничной торговли и др.

Стратегия «Индекс роста» предусматривает регулярную ребалансировку на основе заданного алгоритма, а также повышенный уровень гарантии — отношение размера гарантированной страховой суммы по всем рискам к размеру страхового взноса. Так, например, для держателей 3-летних полисов он составит 110%, а для держателей 5-летних — 126%. Минимальный единовременный взнос по стратегии — 1,5 млн рублей.

Индекс стратегии «Национальная экономика» представлен акциями 50 наиболее ликвидных и динамично развивающихся российских компаний, торгующихся на Московской бирже. В состав фонда входят бумаги предприятий банковской, добывающей, перерабатывающей, интернет-отраслей и др. Минимальный единовременный взнос по стратегии составляет 300 тысяч рублей.

СберСтрахование жизни занимается инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует порядка 300 тыс. договоров ИСЖ.