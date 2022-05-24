На Домклик теперь можно оценить объекты загородной недвижимости для проведения ипотечной сделки

Домклик от Сбера запустил новый функционал в сервисе оценки недвижимости для ипотечной сделки – оценку земельного участка и дома с земельным участком. По данным аналитиков Домклик, в мае 2022 года объём предложения в этих сегментах загородной недвижимости на Домклик увеличился на 13,5% по сравнению с началом года (с 443 162 до 503 188 лотов) и более чем на 32% по сравнению с маем 2021 года.

Заемщик сможет заказать оценку через менеджера банка или самостоятельно в личном кабинете онлайн. Для этого необходимо зайти во вкладку «Услуги» на сайте сервиса Домклик в раздел «Оценка недвижимости для ипотеки», нажать кнопку «Заказать отчет» и заполнить короткую анкету.

Оценка объектов загородной недвижимости включает в себя несколько ипотечных программ - «Господдержка», «Готовое жилье» и «Загородная недвижимость». Ранее на сайте можно было заказать оценку только по квартирам, комнатам и апартаментам.

После оплаты услуги с клиентом свяжется представитель оценочной компании для согласования удобного времени для встречи. Специалист приедет на объект, осмотрит его и сделает фото, а после — подготовит отчет об оценке недвижимости и направит его в банк. Клиент сможет скачать отчет онлайн в личном кабинете на Домклик – клиенту не нужно тратить время на визит в оценочную компанию. При этом клиент может обсуждать все вопросы с оценщиком в онлайн-чате на Домклик.

Алексей Лейпи, управляющий директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Отчет оформляется быстро и безопасно онлайн на Домклик — средний срок подготовки отчета составляет до трёх дней. У Домклик более трёх тысяч аккредитованных партнеров по всей России — при этом клиент получает документ дистанционно, онлайн, экономя таким образом своё время. Уверены, что новая услуга будет пользоваться популярностью — спрос на загородные дома и участки демонстрирует характерный для начала сезона рост. Во втором квартале 2022 года почти 30% подготовленных отчетов об оценке приходится на объекты загородной недвижимости».

Отчет об оценке — это документ, в котором обосновывается рыночная стоимость объекта недвижимости. Результатом оказания услуги является документ в электронном виде, подписанный электронной подписью, в котором будет полное объяснение стоимости объекта недвижимости и экспертное заключение.

Подобрать подходящий загородный дом и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.