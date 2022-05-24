Семь банков РФ вошли в число крупнейших эквайеров Европы

Такие данные содержатся в исследовании международной компании Nilson Report (есть у «Известий»).

Высоких позиций удалось достичь благодаря внедрению новых сервисов и быстрому распространению безнала в РФ, пояснили в этих кредитных организациях. Однако по итогам 2022-го, из-за того, что Visa и Mastercard перестали работать с российскими банками, позиции наших эквайеров в международных рейтингах ухудшатся, допускают эксперты. Вместе с тем внутри страны объемы операций сохранятся — они проходят через НСПК.

Лидером рейтинга топ-45 торговых эквайеров Европы (банков, которые принимают платежи) в 2021 году в шестой раз подряд стал «Сбер», говорится в исследовании Nilson Report. В нем учитывались трансакции по картам Visa и Mastercard, а национальные платежные инструменты, в том числе карты «Мир», не принимались во внимание. Число обработанных «Сбером» операций в прошлом году выросло на 23%, до 27 млрд, а объем — на 37%, до $281 млрд. По данным исследования, «Сбер» обрабатывает платежи 1,4 млн торговых точек, обслуживая 2,3 млн POS-терминалов.

На 17 месте рейтинга оказался ВТБ: банк обработал 2 млрд трансакций общей суммой $31,6 млрд. Газпромбанк занял 29-е место, увеличив число операций на 8%, до 800 млн, а объем — на 17%, до $9,3 млрд. В список крупнейших эквайеров среди российских кредитных организаций также попали Альфа-банк (35-е место), «Тинькфф» (36-е), «Русский Стандарт» (43-е место) и ПСБ (44-е). Общая доля российских кредитных организаций по числу операций в европейском топ-45 за прошлый год составила 25%, подсчитали «Известия».

В «Сбере» сообщили, что драйвером роста в 2021 году стали новые платежные методы, такие как SberPay (возможность оплаты без карты) и СберЧаевые. В банке уточнили, что не осуществляют услуги эквайринга в Европе. А прекращение работы Visa и Mastercard в России не оказало существенного влияния на объем платежей внутри страны. В «Сбере» рассчитывают, что сохранят статус крупнейшего эквайера Европы и по итогам 2022 года.