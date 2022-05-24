Примсоцбанк снизил комиссию за выпуск Union Pay

В преддверии сезона отпусков Примсоцбанк снижает комиссию за выпуск карты Union Pay. Теперь она составляет 3000 рублей вместо 7000.



Напомним, UnionPay — cамая большая в мире сеть приема карт. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня, благодаря которой клиенты могут не волноваться за большие суммы средств, используемых во время путешествия. Расчеты за границей осуществляются в валюте страны , конвертация проходит по выгодному прямому курсу. При расчетах в валюте отличной от юаней КНР используется курс платежной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счете начисляются проценты.



- На сегодня карта платёжной системы Union Pay – практически единственный вариант для русских туристов безналично расплачиваться зарубежом. Близится лето, многие из наших действующих клиентов и потенциальных планируют свои отпуска, и мы считаем, что снижение тарифа станет для них отличным способом сэкономить свои средства, - комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для того, чтобы оформить карту Union Pay необходимо:



1. Подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение Примсоц Л@йн.

2. Подать заявку на сайте Банка.

3. Либо посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты Union Pay.



Стоимость обслуживания карты составляет 6000 в год, комиссия за выпуск карты – 3000 рублей. Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.