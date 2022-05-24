Виноградари, ресторанные поставщики и ещё ≈600 профи: в России стартует 5-й поток обучения в «Школе фермера»

В 22 регионах более 700 российских аграриев – и действующих, и будущих – идут в школу. В «Школе фермера» Россельхозбанка новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Всего через 2,5 месяца ученики встанут из-за парт, защитив бизнес-планы, и приступят к их реализации: в России появятся новые агротуры, пасеки, сыроварни, ягодные фермы и другие сельскохозяйственные производства.

С сентября 2020 года «Школа фермера» запускает поток обучения в пятый раз. За это время в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве порядка 2000 человек. География проекта также выросла с 4 до теперь уже 53 регионов.

В этот раз «Школа фермера» повторно открывается в 19 регионах: в Башкортостане, Бурятии, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Тюменской, Ульяновской областях, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях.

Есть и дебютанты проекта. «Школа фермера» впервые принимает учеников в Республике Алтай, Республике Коми и Приморском крае.

Учить участников проекта будут, как и ранее, на базе профильных агровузов, а претворить теорию в практику они смогут на действующих предприятиях.

В этот раз «Школа фермера» выпустит профессионалов по 16 специальностям, среди которых три новые: «производство продукции для ресторанного бизнеса» в Башкортостане, «виноградарство» в Краснодарском крае и «зоотехния» в столичном регионе. Наряду с ними традиционные растениеводство, молочное скотоводство, пчеловодство, садоводство, мясное скотоводство и т.д.

«Конкурс в «Школу фермера» превышает 3 человека на место, это важнейший показатель её востребованности и главный стимул продолжать проект. Мы выходим в новые регионы, открываем обучение по актуальным направлениям. Постоянно анализируем опыт предыдущих потоков и учитываем его в запуске новых. Мы гордимся успехами каждого выпускника проекта», – отметила директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.