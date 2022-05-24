Не потерять, а преумножить: рекомендации экспертов по распределению активов в период высокой волатильности

Инвесторы, пришедшие на рынок 2-3 года назад в период стремительного роста, в 2022 году столкнулись с убытками. Многие задумывались о своей стратегии на рынке и необходимостью грамотного распределения активов в соответствии со своими целями и отношению к риску.

Заработки на фондовом рынке никогда не были легкими - только системный и скрупулезный инвестиционный процесс может принести ощутимые плоды. Прежде чем приступить к собственно распределению активов (аллокации), необходимо определить свои инвестиционные цели, а также оценить приемлемые риски. Если для молодых инвесторов без какого-либо значимого капитала цель можно определить как накопление этого самого капитала, то для людей среднего возраста ею становятся сохранение и преумножение уже заработанного. Соответственно, и распределение активов для этих категорий инвесторов будет абсолютно разным. Один из самых простых способов оценить приемлемое распределение активов в портфеле – доля инструментов с фиксированным доходом должна соответствовать возрасту инвестора, оставшееся можно вложить в рискованные инструменты. Соответственно, для 20-летнего инвестора приемлемая доля облигаций составит 20%, а доля, например, акций 80%. Для 50-летнего – доля облигаций и акций будет примерно одинакова. Теперь пройдемся по некоторым актуальным классам активов.

Российские акции

Здесь можно рассмотреть два подхода. Либо покупаем все акции, входящие в индекс, либо пытаемся определить перспективные отрасли, но при этом смотрим на 10-15 лет вперед. Мы склоняемся к паритету акций экспортоориентированных компаний в портфеле, среди которых выделяем Газпром, Роснефть, Сегежа, Норильский никель и Русал и акций потребительского сектора – акции Магнита, ADS Ozon, а также лидеров строительной индустрии. Кроме того, обращаем внимание на бумаги производителей удобрений и сельхозсектора – акции Акрона и Русагро. Список небольшой, но он покрывает большинство глобальных и страновых экономических и технологических трендов на ближайшие годы. Компании, ориентированные на внутренний рынок, будут выигрывать от восстановления потребительского спроса и укрепления рубля (потребительский и строительный сектор), а сектор экпортоориентированных компаний – от долгосрочного тренда роста цен на мировых товарных рынках.

Российские облигации

На текущий момент кривая ОФЗ фактически учитывает позитивные тренды в инфляции, наметившиеся за последний месяц, и вероятные последующие снижения ключевой ставки Банком России (до конца текущего года мы видим возможность снижения ключевой ставки до 11%, а наш базовый прогноз по инфляции в 2022 году - 14,6%). В секторе госбумаг интерес представляют облигации средней и длинной части кривой с доходностями 10,3-10,4%, однако мы отдаем предпочтение корпоративным эмитентам с устойчивыми денежными потоками и низким уровнем долга, облигации которых сейчас торгуются практически с максимальной исторической премией к кривой ОФЗ. Здесь можно зафиксировать неплохую доходность на уровне 12-13% годовых сроком от 3 –х лет.

Иностранные акции - на длительный горизонт

Индекс S&P 500 с начала года снизился почти на 18%, что в целом укладывается в рамки нормальной коррекции. Более того, на текущих уровнях оценка по мультипликаторам «цена/прибыль» близка к долгосрочным уровням, что указывает на справедливый уровень индекса в текущих условиях. В течение года, в случае развития рецессионных явлений в экономике США и сохранении инфляции на текущих повышенных уровнях следует ждать более жесткого подхода к денежно-кредитной политике со стороны ФРС и более низких уровней S&P 500. Тем не менее, многие компании уже сейчас торгуются на привлекательных для долгосрочного инвестирования уровнях (мы снова указываем на предпочтение рассматривать длительные горизонты при инвестировании в акции).

Недвижимость и золото - для бережливых

Недвижимое имущество в текущих условиях рассматриваем как средство сохранения стоимости. При этом доходность арендных платежей уступает на долгосрочном горизонте доходностям по облигациям.

Золото тоже может стать средством сохранения стоимости. На долгосрочном горизонте доходность инвестирования в него может сравниться с прибылью по акциям и облигациям. На краткосрочном горизонте вероятен возврат интереса в случае возникновения сомнений инвесторов в эффективности антиинфляционной политики ФРС.