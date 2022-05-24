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Анжела Головко назначена и.о. начальником департамента образования Иркутска

Соответствующее распоряжение подписал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В 1994 году Анжела Анатольевна Головко окончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности «Учитель начальных классов». В 2009 году окончила Байкальский государственный университет экономики и права (магистратура) по направлению «Менеджмент».

В период с 1988 по 1996 год работала учителем начальных классов СОШ № 21 г. Иркутска. С 1996 по 2000 год – заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 44. С 2000 по 2006 год являлась старшим методистом в институте повышения квалификации работников образования Иркутской области.

С 2006 по 2021 год была директором СОШ № 72, СОШ № 15 г. Иркутска.

С сентября 2021 года руководила МКУ «Информационно-методический центр развития образования города Иркутска».

Анжела Головко имеет звание Почетного работника общего образования Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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