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Опубликован брендбук празднования Дня города в Иркутске

Основным элементом стала буква «И», которая состоит из графических блоков с изображением знаковых мест города, рассказали SIA.RU в мэрии.

Объекты исторического наследия в букве «И» являются левым и правым берегами. Их объединяет плотина ГЭС и текущая из нее река Ангара – символ 2022 года. Эти элементы должны оставаться в стилистике неизменными. Остальные графические блоки можно свободно менять в зависимости от территории расположения фирменного стиля. В частности, в концепцию могут быть включены достопримечательности всех округов города.

Также дизайнерские решения могут использовать не только городские службы, но и представители бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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