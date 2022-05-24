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Как связан курс доллара с ценами в магазинах?

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Зависимость экономики от доллара падает, поэтому цены меньше от него зависят.

С учетом колоссального санкционного давления действия по усилению курса рубля и ослаблению доллара, предпринятые ЦБ, были эффективными, и это уже сейчас способствует обузданию инфляции. Однако взаимосвязь между динамикой потребительских цен и изменением курса доллара, как мы видим, ослабевает. Об этом рассказывает агентству «Прайм» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает слабые позиции по отношению к рублю, по крайней мере, пока это регулирование сохраняется.

"В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке. Однако первоначальный шок кризиса пройден, и в краткосрочной перспективе инфляция будет невысокой", — предполагает он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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