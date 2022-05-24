В здании бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске создадут культурно-досуговый центр

С просьбой восстановить здание к президенту обратилась местная жительница, председатель ТОС «Радищево» Людмила Баранова, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

«Здание 1937 года постройки является объектом культурного наследия, долгое время оно находилось в частной собственности. Сейчас уже проведены все процедуры по выкупу, есть проектное решение, проходят конкурсные процедуры. В течение двух лет мы должны здание восстановить», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Общая сумма работ – 198 млн рублей, из них более 106 млн – из областного бюджета. До 1 октября 2023 года муниципальный культурно-досуговый центр должен быть введен в эксплуатацию

При реконструкции отремонтируют фасад здания, над входной группой восстановят утраченные композиционные скульптуры. В цоколе здания предполагается обустроить книгохранилище и технические помещения, на первом этаже – картинную галерею, библиотеку и краеведческий отдел, на втором этаже – актовый, музыкальный и спортивные залы, на третьем – помещения для дополнительного образования и ветеранских организаций.