Эксперты портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate зафиксировали (исследование есть у SIA.RU) рекордный рост количества российских сделок с недвижимостью.

Россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. По итогам апреля 2022 года, наши соотечественники приобрели в этой стране 1152 объекта. Традиционные лидеры – покупатели из Ирана и Ирака – в апреле купили в Турции 905 и 714 объектов недвижимости соответственно.

По итогам апреля текущего года, количество российских сделок с недвижимостью в Турции выросло более чем в 2 раза (+110,6%) по сравнению с мартом текущего года, когда россияне приобрели 547 лотов. Рост количества сделок по сравнению с апрелем 2021 года и вовсе составил 186,56%. Так, в четвертом месяце прошлого года россияне приобрели в Турции 402 объекта.

С начала 2022 года – с января по апрель – россияне приобрели в Турецкой Республике 2687 объектов недвижимости. Это в 2 раза больше (+100,52%), чем в рамках аналогичного периода 2021 года. Так, в прошлом году за первые четыре месяца наши соотечественники приобрели в этой стране 1340 лотов.

«По нашему мнению, в ближайшие месяцы россияне только увеличат количество покупаемых с Турции объектов недвижимости. Это связано прежде всего с увеличенным лимитом на переводы в зарубежные банки», – отметил представитель портала Turk.Estate Ален Еремеев.