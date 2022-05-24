Курс доллара на Мосбирже опустился до 57 рублей

Это минимум с 2018 года.

Курс доллар на утренних торгах Мосбиржи опустился ниже 57 руб./$. Такой показатель последний фиксировался в марте 2018 года. Курс евро на открытии торгов опустился ниже 59 руб./€.

Олеся Павленко